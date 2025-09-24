„Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест

Жители на квартал „Рилски блокове“ в Добрич излизат тази вечер на протест. Причината – започнат, но недовършен ремонт на основен път, липса на маркировка и тротоари.

Хората твърдят, че работата по пътя е спряла преди месец, въпреки че асфалтирането не е завършено, а вече се виждат дефекти.

„Опасенията ни са, че ремонтът ще бъде оставен в този вид – това е честа практика на общината. Освен това качеството е толкова ниско, че след няколко години отново ще трябва нов ремонт“, разказват местни жители.

Освен липсата на тротоари, хората сигнализират за опасни инженерни пропуски. При подмяната на водопреносната мрежа са премахнати дренажните шахти, а новият наклон на улицата насочва водата само към едната страна. „Цялата вода от 500 метра надолу се стича на най-ниското място и няма къде да се оттича. Това е предпоставка за наводнения при първия по-сериозен дъжд“, предупреждава млад мъж от квартала.

Отговорът на общината

От Община Добрич признават, че при извършени проверки е установено, че ремонтът не отговаря на изискванията за качество.

„Обектът не е приет и не е въведен в експлоатация. Предстои полагане на хоризонтална маркировка и допълнителни дейности. Няма да подпишем акт за плащане, докато нередностите не бъдат отстранени“, уверяват от местната администрация.

Снимка: bTV

На въпрос кога ще бъдат завършени дейностите, обаче не е даден конкретен срок.

Жителите се събират в сряда, 24 септември, в 18 ч. пред сградата на общината, за да настояват за ясни ангажименти и окончателно довършване на ремонта. Те предупреждават, че ако не получат конкретен график, протестите ще продължат.

