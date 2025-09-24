dalivali.bg
„Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест

Местните сигнализират, че ремонтът не е довършен, а вече се виждат дефекти

Публикувано в  07:41 ч. 24.09.2025 г.

Жители на квартал „Рилски блокове“ в Добрич излизат тази вечер на протест. Причината – започнат, но недовършен  ремонт на основен път, липса на маркировка и тротоари.

Хората твърдят, че работата по пътя е спряла преди месец, въпреки че асфалтирането не е завършено, а вече се виждат дефекти.

„Опасенията ни са, че ремонтът ще бъде оставен в този вид – това е честа практика на общината. Освен това качеството е толкова ниско, че след няколко години отново ще трябва нов ремонт“, разказват местни жители.

Протест в Габрово заради опасен път, блокираха и пътя от Добрич за Силистра

Освен липсата на тротоари, хората сигнализират за опасни инженерни пропуски. При подмяната на водопреносната мрежа са премахнати дренажните шахти, а новият наклон на улицата насочва водата само към едната страна. „Цялата вода от 500 метра надолу се стича на най-ниското място и няма къде да се оттича. Това е предпоставка за наводнения при първия по-сериозен дъжд“, предупреждава млад мъж от квартала.

Отговорът на общината

От Община Добрич признават, че при извършени проверки е установено, че ремонтът не отговаря на изискванията за качество.

„Обектът не е приет и не е въведен в експлоатация. Предстои полагане на хоризонтална маркировка и допълнителни дейности. Няма да подпишем акт за плащане, докато нередностите не бъдат отстранени“, уверяват от местната администрация.

Снимка: bTV

На въпрос кога ще бъдат завършени дейностите, обаче не е даден конкретен срок.

Жителите се събират в сряда, 24 септември, в 18 ч. пред сградата на общината, за да настояват за ясни ангажименти и окончателно довършване на ремонта. Те предупреждават, че ако не получат конкретен график, протестите ще продължат.

