Все повече потребители плащат с карти вместо в брой. Зад удобството обаче стои огромна система, която трябва да отблъсква милиарди опити за измами. Как работи тя и какво можем да направим, за да се предпазим - Катерина Семерджиева се срещна с един от риск директорите във водещата глобална компания за картови разплащания.

Кора Константин е в България за конференцията "Бъдещето на финансовата киберсигурност", организирана от Асоциацията на банките в България и на която bTV Media Group е медиен партньор.

Плащанията с карта са част от ежедневието на милиарди хора. Всичко изглежда лесно и бързо. Но какво всъщност стои зад цялата глобална система, която гарантира, че парите стигат там, където трябва?

"Представете си най-натоварената жп гара в света, през която всеки ден минават стотици милиони хора. А вашата работа е да се уверите, че всеки един от тях стига там, където трябва – безопасно, без да бъде бутнат или препречен", казва Кора Константин - старши директор ""Управление на Риска ", VISA Европа.

Всяка секунда обработваме десетки хиляди трансакции в над 200 държави и трябва да се погрижим всяка една от тях да е безопасна, сигурна и бърза.

Киберизмамниците стават все по-изобретателни и най-лесно пробиват през емоциите на хората.

Снимка: bTV

"По отношение на предизвикателствата, които виждаме в сферата на измамите, забелязахме, че измамите стават все по-сложни и идват отвсякъде по света , това наистина е глобален проблем", твърди Кора Константин.

Имаме разнообразие от типове измами – социално инженерство, фишинг и други традиционни схеми. За съжаление, измамниците се възползват от човешкото поведение и от слабостите в нашата емоционална реакция.

Някои модели на измами са локализирани.

Затова секторът предприема редица мерки. Само през 2024 г. са засечени опити за измами на стойност над 1 милиард долара. За да бъдат спрени, се изгражда огромна защитна система.

Нашият подход към сигурността е като многослоен замък – имате стени, порти, пазачи като различни защитни механизми. Ние имаме стабилна инфраструктура, сигурни контроли и процеси, които са създадени да защитават дигиталната икономика.

Снимка: bTV

Имаме и "пазачи" – нашите центрове за кибер сигурност по целия свят, в които работят над 1000 професионалисти, за да защитават и отбраняват нашата мрежа.

Имаме и "разузнавачи" – екип за защита от измами, който работи с екипа за разузнаване на заплахите в разплащанията, за да идентифицира новите тенденции при измамите на хоризонта.

Благодарение на тези усилия загубите от измами при дигиталните плащания в Централна и Източна Европа са по-ниски от средните за Европа. Това се дължи и на широкото внедряване на нови технологии за сигурност.

Освен това използваме агенти с Изкуствен интелект като кучета-пазачи – те надушват анонимна или подозрителна активност за милисекунди.

Всички тези подходи заедно гарантират, че вашите пари ще бъдат изпратени на правилното място - безопасно.

Но въпреки технологиите, често самите потребители подценяват измамните схеми. А престъпниците изследват поведението на потребителите и знаят как да злоупотребят с човешкото доверие и емоции.

Забелязахме, че много потребители подценяват сложността на някои от тези измамни схеми, а престъпниците все повече се възползват от човешкото поведение, а не само от техническите уязвимости във веригата.

По отношение на това какво може да се направи – първата ми препоръка е да поддържате здравословна доза скептицизъм. Ако нещо звучи прекалено хубаво, за да е истина, обикновено е точно така.

Образованието и кампаниите за социална осведоменост са от решаващо значение. Ние участваме и си партнираме с правителства, финансови институции и търговци. Защото вярваме, че колкото по-информирани са потребителите, толкова по-голям шанс имаме да защитим системата заедно.

Измамниците също използват изкуствен интелект.

За всеки инструмент с изкуствен интелект, който е наличен в мейнстрийма, съществува версия и в тъмната мрежа за престъпници. Знаем и забелязваме, че измамите стават машинно умели тоест изкуственият интелект дава възможност те да бъдат индустриализирани.

Но срещу тази заплаха индустрията отвръща със същото – изкуствен интелект, който защитава.

Използваме го като защита, за да сме няколко крачки пред появяващите се измамни схеми.

А личният съвет на Кора Константин към потребителите е прост.

Дигиталния свят е като забързан град, през повечето време е безопасно.

Но както във всеки голям град има крадци, джебчии, измамници и хора, които искат да направят бърза печалба на твой гръб.

Измамниците се възползват от доверието и внушение за спешен отговор от човека, който искат да измамят.

Моят съвет е да запазвате здравословна доза скептицизъм към съмнителни или прекалено настойчиви съобщения. Спрете за миг, проверете директно с вашата банка, използвайте надеждни защити и никога не споделяйте своите данни и пароли.

Пазарувайте разумно, доверявайте се само на сигурни търговци и винаги се уверявайте, че вие и вашето семейство сте защитени.

Борбата срещу измамите няма да спре. Но с модерни технологии, глобална мрежа от експерти и внимателни потребители – парите ще стигнат безопасно там, където трябва и при това навреме.





