Нова програма на столичната община срещу гръбначните изкривявания при децата. Проектът включва профилактични прегледи на над 20 000 деца в училищата в София.

Тежките ученически раници, дългите часове пред екраните, както и липсата на достатъчно движение са сред причините за растящия брой на децата с нарушения в стойката.

Национално проучване за проблема досега не е правено и липсват данни за гръбначните изкривявания при децата. До момента са провеждани само отделни скрининги сред малки групи ученици, обяснява педиатърът д-р Таня Андреева.

„Важно е родителите да поглеждат децата си в гръбче без дрехи и да обърнат внимание дали раменете са на едно ниво. Дали нивото на лопатките е на едно ниво и дали талийните извивки са симетрични“, препоръчва д-р Андреева.

Според специалистите, ако деформациите не се открият навреме, лечението става по-трудно и в много случаи се стига до хирургическа намеса.

„Ако не ги открием навреме, тези изкривявания се стига до най-тежката форма на лечение, затова трябва да се правят навременни скринингови прегледи по училищата“, казва Борислав Чонгов, кинезитерапевт.

Най-подходящият момент за установяване и корекция на изкривяванията е по време на интензивния растеж – преди и по време на пубертета.

„Тогава е най-добре да се работи, най-усилено. Колкото повече излизаме от този период – при момичетата 12–13, при момчетата 13–14 години – толкова по-трудна става корекцията“, допълни Чонгов.

В рамките на новия проект 24 000 петокласници и шестокласници от столични училища ще бъдат прегледани за нарушения в стойката и изкривявания. При установени проблеми, ще бъдат насочвани за лечение.

