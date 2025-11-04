Спукан газопровод остави без газоснабдяване част от централната градска зона на Стара Загора, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

Инцидентът е станал днес преди обяд при изкопни дейности на пресечката на улиците „Кольо Ганчев“ и „Св. Княз Борис“.

По първоначална информация при извършване на строително-ремонтни работи е засегната основна газопреносна тръба.

Без газ са около 1000 абонати на дружеството, съобщи Михаил Димов от „Овергаз Юг“ за bTV.

От дружеството уверяват, че няма опасност за населението и не е налице риск от обгазяване. Екипи работят за отстраняване на аварията.

Газоразпределителната мрежа на Стара Загора е една от най-развитите в страната – с обща дължина около 132 километра. По този показател градът се нарежда на трето място след София и Варна.

