Нова цена на природния газ от днес. Цената му скача със 7,8%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране.
Оттам посочиха, че са договорени доставките за целия зимен сезон.
Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената на синьото гориво може да остане близка до сегашните нива, прогнозира регулаторът.
