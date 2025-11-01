Нова цена на природния газ от днес. Цената му скача със 7,8%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране.

Оттам посочиха, че са договорени доставките за целия зимен сезон.

Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената на синьото гориво може да остане близка до сегашните нива, прогнозира регулаторът.

