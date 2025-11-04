Сериозен проблем за трафика към и от Румъния за България. Дунав мост при Русе е затворен за движение и в двете посоки.

Ограничението влезе в сила тази сутрин в 9 часа, като за леките коли ще продължи 12 часа, а за товарните автомобили – до 9 часа утре сутринта.

Затварянето на съоръжението се налага заради основния ремонт, който се извършва от българска страна. Цялостното спиране на трафика е предизвикано от полагането на бетон, който съединява фугата между два участъка.

10 екипа на полицията регулират трафика, като ТИР-овете се спират още в Бяла за поетапно пропускане. За да няма струпване на камиони, подобни мерки са въведени и в съседните области.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK