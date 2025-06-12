Списание Enterprise с първите си награди Enterprise Innovation и Tech Awards 2025.
Събитието цели да насърчи устойчивите решения и модерните технологии в българския бизнес. Главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев обяви победителите в категорията "Най-добра зелена технология и иновация".
"Като първо издание е нещо уникално, което за първи път правим в различни осем бизнес категории. Всяка иновация и технология дава принос не само тук на територията на България, но и възможност на тези компании да излизат и на външни пазари и да допринасят повече всъщност да се развива нашата икономика", коментира Надя Гогова, издател на списанието.
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