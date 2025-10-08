Във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Рожен“, кв. „НПЗ-Военна рампа“, на 9 октомври, четвъртък, се налага спиране на водоподаването от 9 до 21 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на кв. „Илиянци“, кв. „Требич“ и село Мировяне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

кв. „Илиянци“ - на центъра пред магазин „Атанасов маркет“

кв. „Требич“ - ул. „Латин Колев“ на кръстовището с ул. „Спортист“

с. Мировяне - на колелото на автобус № 25

Във връзка с прекъсване на уличен водопровод по бул. „Александър Стамболийски“ в ж.к. „Разсадник Коньовица“ се налага спиране на водоподаването в четвъртък от 9 до 21 часа в района на:

ж.к. „Зона Б-19“ - района между бул. „Константин Величков“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Инж. Иван Иванов“.

ж.к. „Разсадник Коньовица“ - района между бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Атон“, ул. „Позитано“ и бул. „Константин Величков“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Александър Стамболийски“ - кръстовището с ул. „Димитър Петков“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, припомнят от дружеството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK