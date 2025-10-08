Във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Рожен“, кв. „НПЗ-Военна рампа“, на 9 октомври, четвъртък, се налага спиране на водоподаването от 9 до 21 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на кв. „Илиянци“, кв. „Требич“ и село Мировяне.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:
- кв. „Илиянци“ - на центъра пред магазин „Атанасов маркет“
- кв. „Требич“ - ул. „Латин Колев“ на кръстовището с ул. „Спортист“
- с. Мировяне - на колелото на автобус № 25
Във връзка с прекъсване на уличен водопровод по бул. „Александър Стамболийски“ в ж.к. „Разсадник Коньовица“ се налага спиране на водоподаването в четвъртък от 9 до 21 часа в района на:
- ж.к. „Зона Б-19“ - района между бул. „Константин Величков“, бул. „Тодор Александров“ и бул. „Инж. Иван Иванов“.
- ж.к. „Разсадник Коньовица“ - района между бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Атон“, ул. „Позитано“ и бул. „Константин Величков“
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Александър Стамболийски“ - кръстовището с ул. „Димитър Петков“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, припомнят от дружеството.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK