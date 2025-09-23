Софийският апелативен съд ще гледа днес мярката на варненския кмет Благомир Коцев.

Коцев, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.

Снощи се проведе пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна.

Протестиращите настояха за незабавното освобождаване от ареста на Коцев и общинските съветници.

Междувременно бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, считан за основен свидетел по делото, публикува ново съобщение в социалните мрежи.

В него обявява, че в показанията си, за които твърди, че са дадени под натиск и заплахи, не уличава кмета Благомир Коцев в извършване на престъпление.

„Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация“, напис Иванов.

