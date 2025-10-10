Утре Софийската опера открива сезона с двойна премиера – "Селска чест" и "Палячи".
Операта представя първата си премиера за сезона – "Селска чест" от Маскани и "Палячи" от Леонкавало.
Постановката е част от международна копродукция с оперни театри от Италия и България.
Зад реализацията стоят диригентът Франческо Роза и режисьор Пламен Карталов.
Участват оркестърът и хорът на Софийската опера, както и детският хор на БНР с диригент Михаела Котева.
Следващите спектакли са на 12, 17, 18 и 19 октомври.
