Една от основните стъпки за справянето с мръсния въздух в София е да се изнесе транзитният трафик от централната част на града. Това мнение изрази в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио бившият служебен премиер, депутат и кмет на столицата Стефан Софиянски.

„Столична община се забави да направи няколко пробива, които ние бяхме започнали, но не ни стигна времето да ги довършим. Единият е между Сточна гара и бул. „Ген. Данаил Николаев“. Оттам трафикът от Северна България може да се изнесе и да не минава през центъра на града. Северната дъга отдавна беше проектно готова. Защо толкова бавно строят, не мога да ви кажа.“, допълни той.

Попитан какво смята за криминализирането на нерегламентираното горене на отпадъци Стефан Софиянски отговори: „Доста примитивно мислят днешните управляващи. Те нямат стратегия, нямат виждане и винаги има една рецепта на управлението на Борисов, която е доста елементарна – като има проблем, ще направя проверка. Добре, ама какво правим, когато проверяващият знае по-малко от проверявания? Един закон няма да промени нищо. Въпросът е какви стъпки ще предприемеш в рамките на днешното законодателство“.

Стефан Софиянски обясни, че е бил във Виена с цел да провери как там се справят с проблема с мръсния въздух:

„Там има изключително сериозни измервателни уреди, които локализират точно източника на дима. И когато си на котле с гориво, идват и проверяват какво изгаряш. Показвали са ми примери когато хвърлят списание. Гланцираната хартия отделя вредни вещества и веднага пристига инспекцията“.