Днес - 28 септември, с временни прекъсвания в западната част от страната ще превалява дъжд. През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната. Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен.

Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над планините утре ще бъде облачно. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони значителни по количества.

Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°.

Във вторник ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.

