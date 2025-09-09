dalivali.bg
София
Самоотвод по делото за трагедията в Разград: Майката на 19-годишния, блъснал трима до заведение, работи в съда (ВИДЕО)

19-годишният Николай Дилгеров губи контрол и се блъска в масите на заведение

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:11 ч. 09.09.2025 г.

След внасянето на обвинителния акт за катастрофата, при която млад шофьор уби 3-ма души в Разград, от държавното обвинение не изключват по делото да има самоотвод. Причината- майката на 19-годишния водач работи в съда. 

В нощта на 6-ти юли… докато управлява колата на баща си, 19-годишният Николай Дилгеров губи контрол и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътното платно. Трима мъже загинаха на място.
От обвинението уточниха, че са изготвени общо 6 експертизи- 3 съдебно-медицински и 3 автотехнически. От тях става ясно, че шофьорът е карал с над 90 километра в час при ограничение 50.

Внесоха обвинение срещу шофьора, убил на място трима мъже в заведение в Разград

Не мога да коментирам действията на съда, но по всяка вероятност е възможно да се стигне до ситуация, при която производството след като бъде разпределено да има и самоотводи с оглед на обстоятелството, че в съда работи майката на извършителя, но това е по преценката на решаващия производството съдя.

Шофьорът, убил трима в заведение с колата си в Разград, е карал с над 90 км/ч

