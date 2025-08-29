Приключи разследването по катастрофата в Разград, при която през юли загинаха трима души.

Разследването е установило, че 19-годишният шофьор е карал с превишена скорост - най-малко с 90 км/ч, когато се е врязал в уличното заведение, където трима мъже са седели около маса.

Предстои близките на един от загиналите и адвокатите му да получат материалите от разследващите.

19-годишният шофьор в момента е под домашен арест.

Вследствие на удара на място загинаха трима мъже на 64, 62 и 58 години.

Последният е гражданин на Северна Македония, постоянно пребиваващ чужденец в България.

Водачът е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.

Взета му е и проба от кръв и урина за химическо изследване. Автомобилът е собственост на баща му.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK