Приключи разследването по катастрофата в Разград, при която през юли загинаха трима души.
Разследването е установило, че 19-годишният шофьор е карал с превишена скорост - най-малко с 90 км/ч, когато се е врязал в уличното заведение, където трима мъже са седели около маса.
Предстои близките на един от загиналите и адвокатите му да получат материалите от разследващите.
19-годишният шофьор в момента е под домашен арест.
Вследствие на удара на място загинаха трима мъже на 64, 62 и 58 години.
Последният е гражданин на Северна Македония, постоянно пребиваващ чужденец в България.
Водачът е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни.
Взета му е и проба от кръв и урина за химическо изследване. Автомобилът е собственост на баща му.
