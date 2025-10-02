Учение за реакции в кризисни ситуации се проведе в Сливен.
Бяха проверени готовността за действие при опасност от терористична атака и безразборна стрелба в центъра на града.
Сливен осъмна с пропускателни пунктове на няколко места. Полицаи и жандармеристи блокираха и изходите към Карандила.
Тактическото учение показва реакцията на всички структури от Единната спасителна система, ако има застрашени цивилни.
Екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ бяха на терен за учението.
