Учение за реакции в кризисни ситуации се проведе в Сливен.

Бяха проверени готовността за действие при опасност от терористична атака и безразборна стрелба в центъра на града.

Сливен осъмна с пропускателни пунктове на няколко места. Полицаи и жандармеристи блокираха и изходите към Карандила.

Тактическото учение показва реакцията на всички структури от Единната спасителна система, ако има застрашени цивилни.

Екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ бяха на терен за учението.

