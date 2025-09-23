Авиобаза "Безмер" е домакин на мащабно учение на самолети "Спартан".



В летателната тренировка се включват екипажи от военновъздушните сили на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.



Учението се провежда за седми път у нас и има за цел да покаже нивото на тактическата подготовка при изпълнението на различни задачи - заходи за кацане, полети на малка височина, десант на войски и товари, както и медицинска евакуация.



Страната ни има три самолета "Спартан", с които вече 17 години се изпълняват различни мисии.

По време на тренировката представители на учението коментираха и идеята за създаване на европейски въздушен щит и "стена от дронове".



“Знаете , има програма за развитие за защита на антидрон системи за летищата . Надпреварата е жестока , всички измислят нови дронове и трябва системите да бъдат подобрявани , така че да отговарят на изискванията . Можете да вземете най- съвършената система днес , след известно време тя ще бъде остаряла", посочи полк. Лазарин Лазаров, командир на 16-та авиационна база „Враждебна“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK