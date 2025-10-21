След като 15-годишен младеж уби с нож свой връстник в столичен мол, днес ръководството на МВР се среща с управата на столичните търговски центрове. Целта - повишаване на мерките за сигурност.

Близки и приятели на убитото дете, както и съпричастни с трагедията хора излязоха на протест снощи. И поискаха доживотна присъда за обвинения младеж.

„Беше възпитан, на мравката път правеше, никога вражди не е имал… да отиде да се разхожда на ескалатора, да го наръгат с нож, не го е заслужавал. Нашето дете няма да се върне, искаме неговите родители да изпитат нашата болка“, каза майката на детето, Надежда Асенова.

„Никой не ми дава сведения за моето дете, кога ще ми го дадат, да си го погреба, никой не ми ги дава човек“, каза Кирил, бащата на убитото дете.

Снимка: bTV

Непознати се притичват на помощ на момчето в първите секунди и го карат към болницата.

„Той беше много студен и тогава мъжът ми го вдигна на ръце. Видях как момчето лежи на земята. Аз попитах дали са звъннали на линейка, те казаха „да“, но моят мъж реши, че няма какво да чакаме“, спомня си Светла Борисова.

Двете деца се познават отпреди и между тях от известно време има конфликт, казва полицията. Властите отричат версията до инцидента да се е стигнало заради момиче.

А задържаният младеж има няколко криминални регистрации за кражби и грабеж.

„По наше предложение е бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си, водил е предимно скитнически начин на живот“, увериха от СДВР.

Предстои да стане ясно дали прокуратурата ще поиска постоянно задържане на обвинения младеж.

