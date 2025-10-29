Въздушна линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, съобщи директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) в Благоевград д-р Красимир Михайлов, цитиран от БТА.

Жената е на 35 години, вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница, допълни той.

Преди дни млад мъж беше откаран с въздушна линейка в столична болница, след като пострада тежко по време на лов край Велинград.

Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере.

Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Младият мъж е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка.

