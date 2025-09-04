Във връзка с изнесената в медиите информация, относно подаден сигнал за деца, проникнали в строяща се сграда в София и впоследствие покачили се на строителен кран, по разпореждане на началника на Дирекция за национален строителен контрол, от служители на ДНСК и РДНСК-София е извършена спешна проверка на място.

Установено е, че фасадите на сградата са завършени и остъклени. Основата на 205-метровия кулокран, обслужващ строежа, е заградена с предпазна оградата от ламарина, достатъчна за ограничаване на достъпа до него.

При неправомерното проникване в обекта е била нарушена част от оградата, през която е осъществен достъпа.

Още по време на проверката засегнатия участък е възстановен, като е заварена нова ламарина. Освен това са предприети всички необходими мерки за допълнително ограничаване на достъпа до високите етажи на сградата.

Издадена е заповед № РД-13-368/03.09.2025г. на Началника на ДНСК за извършване на допълнителни проверки на място и по документи по спазване на одобрените Планове за безопасност и здраве, в т.ч. и предприетите действия по охрана на строителни обекти, находящи се на територията на Столична община, представляващи сгради с височина над 26 м.

По време на проверките ще бъде обърнато внимание на всички участници в строителството за техните отговорности по спазване на нормативните разпоредби, касаещи изпълнението на строежите в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

ДНСК напомня, че безопасността около строителните обекти е от първостепенно значение и апелира гражданите да не нарушават предпазните съоръжения и да не навлизат в строителните зони.

Опазването на здравето и живота на всички е отговорност освен на участниците в строителството и на самите нас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK