Прокуратурата във Велико Търново е образувала досъдебно производство по сигнал за противозаконно повреден автомобил.

Според източници на bTV и коментари в социалните мрежи, става въпрос за действия на висш служител на Националната агенция за приходите.

Извършителката на деянието проявила агресия и повредила автомобила при скандал за парко място с доставчик на хранителни стоки.

От пресцентъра на държавното обвинение уточняват, че се разследва повреждане на кола, собственост на търговско дружество, като е счупено предно панорамно стъкло и заден стоп на автомобила.

Все още няма привлечено към наказателна отговорност лице.

От Националната агенцията за приходите до момента няма позиция по казуса и не е потвърдено дали техен служител е предизвикал хулиганската проява.

