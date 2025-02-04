Въпреки липсата на кворум и отложено заседание, съдийската колегия на ВСС изслуша сдружението "Ангели на пътя". Те дойдоха заради сигнала на съдия Мирослав Петров за оказван върху него натиск.

Според сдружението съдия Петров от Софийския районен съд е взел неправилно решение по казуса с Ивайло Цветков-Нойзи, който е шофирал в нетрезво състояние.

В решението си съдията не отне автомобила на Нойзи с мотива, че това е незаконосъобразно.

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Според бащата на Филип Арсов, който загина на пешеходната пътека на улица „Гурко“, съдия Мирослав Петров прилага частно правосъдие и изпълнява законите по свое убеждение.

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