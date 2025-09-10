След разследването на bTV за фалшиви лекарства: Опасни ли са онлайн поръчаните медикаменти?

След репортажа на Мария Савкова за свободно закупените медикаменти онлайн - единият фалшив, другият автентичен и може ли да вярваме на автентичния продукт проф. Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет на Медицинския университет коментира, че това е пептид, който работи чрез свързване с рецептор. И за да може да се свърже с рецептора, той трябва да има определена 3D структура.

"Представете си едно парче месинк и един ключ. Да, ако тежат 30 грама. И двете, едното е ключ, другото е парче месинк. Ако е неправилно съхранявана белтъчната молекула, тя ще се изпъне като едно въже. А няма да заеме тази сложна 3D структура, която позволява да нападне рецептор и да се свърже с него. Пептиден хормон, на който се прави тази лекарства, чието ефекти наподобяват, работи в нашето тяло при концентрации от покомоли. Това е трилионна част от мола. С други думи, създаването на подобни супер мощни, селективни лекарства хич не е лесно, но ако е съхранявано на топло, или ако веднъж е замръзнало и после, което ние не знаем, реално това няма да работи, въпреки че качественият и количественият състав ще е същият, но вътре молекулата няма да е във формата, която ни трябва. Малко сложно", коментира професорът.

На въпроса ако продуктът е стоял на топло, а е трябвало на студено, прави ли го вреден, или единствено спира действието му, проф. Момеков отговори:

"Производителят дава гаранции, че медикаментът, лекарствения продукт ще се държи оптимално, когато са спазени всички условия. Тоест трябва да е предписан на правилната човек, правилната доза. Но всички процеси, свързани с логистиката, трябва да бъдат леги-артист. Търговецът не е друг. Когато неговия камион пълен с тези лекарства пътува, той може да ви каже във всяка една секунда каква е била температурата в този камион. Тоест тази верига термична, тя е гарантирана.

Когато говорим за една малка молекула, като парацетамол, тя си напада, в случая тя се занимава с ензим, но там е лесно. Идва, влиза, излиза. При големите молекули, ние трябва да сме сигурни, че конформацията е запазена, ако не ни е ясно как е съхранявано леко. Навремето си купува хората разтежен хормон от фитнес инструкторите, което също е, нали, доста глупаво. Защото, дори да приемем, че това е истински рекомбинантен човешки разтежен хормон, ако той е пътувал в някаква кола, в някакъв тайник на 50 градуса, в загретият автомобил, химическият състав може да покаже, че вътре в този разтвор има пептид с определена молекулна маса, но това вече не значи, че той ще е работещ", коментира професорът.

По въпроса с фалшия продукт, който бе открит в разследването на bTV със закупуване на онлайн медикаменти, проф. Момеков увери, че "Никой не знае какво има в един продукт, който се продава нелегално. А лошото е, че тези продукти се инжектират. Да, вярно, това е субкота на инжекция, не попада директно в съд, но... Българите са супер скептични, подозрителни хора, винаги очакват някой да ги мине с нещо. Ами, тук със сигурност, в тази схема, жертвата е този, който дава парите".

Дали е възможно, ако човек има диабет, медикаментите за отслабване да навредят, професорът коментира, че трябва лекар да прецени, че ти си подходящ за тази терапия. Защото лекарствата, разбира се, минават през така наречената проверка Clinical Trial, което е много хубав израз, защото Trial означава съдебен процес. И презумпцията там е за неактивност, т.е. ти трябва в този съдебен процес да докажеш, че работиш. Така, че само лекар и то лекар със специалност може да прецени, дали пациентът е подходящ.

Според него затлъстяването, изисква много комплексни интервенции.

Не е лесно да се справим с отслабването и понякога се налага екип от специалисти. Нищо хубаво не е лесно. Европейската агенция по лекарствата също предупреди и за фалшификация на лекарства, които са точно за отслабване.

Бума е огромен, защото доскоро ние не разполагахме с подобни лекарства. Защото те повлияват по цялата верига от метаболизма, от всички процеси, които са свързани с затлъстяването. Тези лекарства намаляват отварянето на хладилника, имат страхотни ефекти. Но професорът призова отново: Купувайте си лекарства от аптеката и то с лекарско предписание - това е направено с любов към вас.