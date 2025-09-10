bTV по следите на нелегална търговия с лекарства. В рубриката "Търсим отговорите" тази сряда питаме защо се разпространяват фалшиви лекарства онлайн. Разследване на Мария Савкова стигна до фалшиво лекарство за отслабване, продавано в мрежата.

Много хора искат да отслабнат лесно. Но да си купиш лекарство на черно е много опасно. С два-три клика и в рамките на 48 часа купихме лекарства за контрол на кръвната захар.

Активната съставка на медикамента се нарича СЕМАГЛУТИД и освен, че регулира кръвната захар, помага и за отслабването. Продуктът, който си купихме е инжекционен разтвор. Много хора, които искат да отслабват, успяват да си го намерят. Но не признават публично, дори с уговорка да запазим анонимността им. По закон онлайн може да си купим лекарство само без рецепта. Например - температуропонижаващи, болкоуспокоявящи. Не можем да си купим легално лекарство за високо кръвно.

У нас, както и в чужбина в интернет човек може да се снабди лекарства с един клик. Какви са рисковете от такава търговия - че вие изобщо не знаете какво има вътре. Няма никакъв контрол нито над съдържанието, нито над условията на съхранение. Поемаме и риск да си самоназначим неподходящо лечение. Проблемът е толкова сериозен, че докато се подготвя разследването, преди дни Европейската агенция по лекарствата издаде предупреждение за нарастващия брой фалшиви лекарства онлайн, които се ползват за отслабване.

"Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност.

Такива незаконни продукти представляват сериозен риск за общественото здраве. Те може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества", казват от Европейската агенция по лекарствата.

Нелегалната онлайн търговия се проследява трудно. Обикновено IP адресите са в чужбина и трудно се стига до извършителите. На легалния пазар обаче има строги мерки. Например

електронна рецепта за антибиотиците и антидиабетни лекарства и система за верификация на лекарствата в целия Европейски съюз, т.е. проверка на истиността им.

Битката с килограмите може да се окаже опасна за живота, ако се доверим на лекарства, купени онлайн. Откриваме няколко сайта, в които се предлагат инжекционни ампули с активна съставка семаглутид. Те се изписват на диабетици за контрол на кръвната захар, като помагат и за намаляване на теглото. Продажбата им е разрешена само с рецепта и в аптека. Но нелегално се търгуват и в мрежата. Търсят ги хора, които искат да отслабнат лесно. Поръчваме две опаковки от два различни сайта – единият се рекламира, че предлага турски лекарства. Другият подчертава доброто качество на продукта си. Пратките получаваме в рамките на два дни.

По правило, преди отварянето на лекарството то трябва да се съхранява при температура от 2 до 8 градуса. Не се допуска замразяване на продукта. Дали в случая това е спазено не е ясно.

И двете опаковки пристигат с надпис на български, запечатани са и на пръв поглед изглеждат истински. Подаваме сигнал в Изпълнителната агенция по лекарствата, както и в главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

В лабораторията на Агенцията ще бъде направена проверка дали в инжекционните разтрови е вложено обявеното активно вещество - семаглутид.

"Нямате абсолютно никаква гаранция всички пациенти, които си купувате прескрипторни лекарства онлайн или през куфарни търговци или различни места извън аптека какво има вътре. Дали въобще има тези съставки, които са посочени от производителя, дали това въобще е произведено от производителя.", казва Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

За разлика от онлайн търговията, в легалната мрежа на доставки и продажби контролът от години е железен. На територията на ЕС, включително и в България, действа т.нар. система за верификация на лекарствата. Чрез нея се проверява автентичността на медикаментите с цел борба срещу фалшивите продукти в легалната мрежа.

Системата за верификация проверява всяка опаковка отпусната в аптека и гарантира, че тя е произведена от истинския производител, преминала е през легалната верига на снабдяване и е съхранявана според указанията. Веднъж отпусната по Каса, тази опаковка не може да бъде препродадена.

Затягането на контрола доведе до ограничаване на черния пазар. Но все още има случаи на затруднен достъп до медикаменти, заради отклоняването им от легалната верига. Екатерина Петрова страда от диабет и от други заболявания. Лекарството, което купихме онлайн е единственото, което й помага.

"Освен обикалянето е и въртене на едни телефони. Питам снахата, питам други познати, вижте в аптеката дали го има – в тази и тази. Аз съм ходила за препарата в другия край на София, в Овча купел съм ходила, защото в дадена аптека го имало, моля да го запазят", споделя пред камерата на bTV Екатерина.

Макар и много по-рядко от преди, лекуващият й лекар признава, че при него попадат пациенти с усложнения, които искат да отслабнат и са се сдобили с лекарството на черно.

"Има такива случаи и те не са редки. Проблемът при тези случаи на самопредписване е, че човекът или сайтът, откъдето си го самопредписват не поемат отговорност, ако има усложнения. И ако има добър ефект, чудесно. Но ако има проблеми, тези пациенти идват при нас и ние трябва да го решим този проблем", коментира д-р Цветан Гатев, ендокринолог в УМБАЛ "Александровска"

А проблемите може да са много сериозни.

"Има риск за панкреатит, което е доста опасно възпаление на панкреаса, животозастрашаващо. Заболяване на жлъчно-чернодробната система, за нарушаване на моториката на червата. Дори за това лекарство, ако предстои оперативна интервенция, трябва да бъде спряно", каза още д-р Цветан Гатев.

Седмица след сигнала ни до Агенцията по лекарствата, резултатите от тяхната проверка са готови. Съдържанието в едната опаковка от рекламиращия се като сайт с турски лекарства е оригинално.

Медикаментът, купен от сайта, който акцентира върху качеството на продукта си, е фалшив.

"Не беше установено съдържание на това активно вещество при проведеното изпитване. Има разминаване между първичната и вторичната опаковка. Има липсващи данни върху опаковките и листовката не отговаря на тази, която е в разрешението за употреба лекарствен продукт. В този случай категорично говорим за фалшифициран лекарствен продукт", коментира Богдан Кирилов, изп. директор на ИАЛ.

Оригиналното лекарство е влязло в страната легално. Проверява се на кой етап от снабдяването е "изтекло" в черния пазар. От Агенцията по лекарствата подчертават, че макар и истински, този медикамент също е опасен, защото няма данни как е съхраняван. Фармацевтичната компания отказа участие в репортажа, но заяви, че оказват пълно съдействие на контролните органи.

"За съжаление, това, което установяваме в хода на проверките и с колеги от други институции, главно различни структури на МВР, че IP адресите на тези сайтове не са на територията на страната. Което изключително затруднява издирването на лицата, които извършват тази дейност", каза Богдан Кирилов, изп. директор на ИАЛ.

Наша проверка установи, че IP адреса на сайта с оригиналното лекарство е регистриран в Канада, а IP адресът на сайта, който ни продаде фалшивото лекарство е във Франция. Разполагаме с имената на хората, предали пратките на куриерската фирма и ги предоставихме на разследващите органи.

"От години не само БФС, но и други организации в сектора предлагат криминализиране на продажбата на лекарствени продукти, освен легалната установена верига на лекарствено снабдяване. Което би дало възможност тези хора, които извършват такава незаконна дейност да бъдат преследвани и по наказателния кодекс и да носят съответната наказателна отговорност", каза Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

Ако бъдат открити, нарушителите ще получат глоба от 25 за физическо до 150 хиляди лева за юридическо лице. Разследването продължава.