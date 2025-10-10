След разследване на bTV: Двама арестувани за отдаване на несъществуващи вили под наем в Гърция

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

За престъплението ви разказахме през юни в bTV Репортерите и филмът "Къщи от пясък".

Тогава пред криминалният репортер Владислава Тричкова и оператора Огнян Кръстев - жертви на схемата разказаха, че са платили по няколко стотин лева капаро за почивка във вила в Гърция. Парите изпращали по приложение, като от документи стана ясно, че крайният получател е мъж на име Антон Кметски. След превода мнимия наемодател блокирал клиентите си.

На място в Неа Ираклица, Гърция - екипът ни видя, че къщата съществува. Собствениците не са българи и ги няма от години. А имота не се отдава под наем.

Наша проверка тогава показа, че обвиняемият в момента Антон Кметски е бивш затворник, лежал в затвора няколко пъти. Още тогава от ГДБОП казаха, че разследват случая и ще стигнат до извършителя. А междувременно екипът ни откри Кметски на най-очевидното място - в дома му.

Пред нас тогава той твърдеше, че няма общо и не знае за какво става дума. Разказа, че непознат мъж му дал 100 лева, за да може да използва данните му и да се регистрира в приложението, използвано за превод на капарото.

По официалните данни на правосъдното министерство за последните пет години Антон Кметски два пъти е лежал в пазарджишкия затвор. Първо за разпространение на наркотици и кражби. За тези престъпления той влиза зад решетките на 18 май 2020 г. и излиза след 2 години и 4 месеца - на 13 септември 2022 г.

Около година се радва на свободата си, но отново извършва престъпление, свързано с разпространение на наркотици, и отново се връща в затвора. Влиза на 11 октомври 2023 г. и излиза 11 месеца по-късно – на 9 август 2024 г. Оттогава е на свобода. И така до... днес.

Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага, са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция „Киберпрестъпност“- ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.