dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 17°
18 Слънчево 16°
19 Слънчево 14°
20 Слънчево 13°
21 Разкъсана облачност 12°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

След разследване на bTV: Двама арестувани за отдаване на несъществуващи вили под наем в Гърция

За престъплението ви разказахме през юни в bTV Репортерите и филмът „Къщи от пясък“

Снимка: bTV

Владислава Тричкова Владислава Тричкова

Публикувано в  17:20 ч. 10.10.2025 г.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

За престъплението ви разказахме през юни в bTV Репортерите и филмът "Къщи от пясък".

Тогава пред криминалният репортер Владислава Тричкова и оператора Огнян Кръстев - жертви на схемата разказаха, че са платили по няколко стотин лева капаро за почивка във вила в Гърция. Парите изпращали по приложение, като от документи стана ясно, че крайният получател е мъж на име Антон Кметски. След превода мнимия наемодател блокирал клиентите си.

bTV Репортерите: Къщи от пясък

На място в Неа Ираклица, Гърция - екипът ни видя, че къщата съществува. Собствениците не са българи и ги няма от години. А имота не се отдава под наем.

Наша проверка тогава показа, че обвиняемият в момента Антон Кметски е бивш затворник, лежал в затвора няколко пъти. Още тогава от ГДБОП казаха, че разследват случая и ще стигнат до извършителя. А междувременно екипът ни откри Кметски на най-очевидното място - в дома му.

Пред нас тогава той твърдеше, че няма общо и не знае за какво става дума. Разказа, че непознат мъж му дал 100 лева, за да може да използва данните му и да се регистрира в приложението, използвано за превод на капарото.

По официалните данни на правосъдното министерство за последните пет години Антон Кметски два пъти е лежал в пазарджишкия затвор. Първо за разпространение на наркотици и кражби. За тези престъпления той влиза зад решетките на 18 май 2020 г. и излиза след 2 години и 4 месеца - на 13 септември 2022 г.

Около година се радва на свободата си, но отново извършва престъпление, свързано с разпространение на наркотици, и отново се връща в затвора. Влиза на 11 октомври 2023 г. и излиза 11 месеца по-късно – на 9 август 2024 г. Оттогава е на свобода. И така до... днес.

Събраните до момента доказателства сочат, че през месец май 2025 г. обвиняемите А.К. и В.П., с цел да набавят за себе си имотна облага, са възбудили заблуждение у десетки лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама след подаден сигнал от един от пострадалите. Впоследствие по делото са постъпили сигнали на хора от цялата страна. В хода на разследването е проведена акция на Дирекция „Киберпрестъпност“- ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, а А.К. и В.П. са задържани.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти

Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти
Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)

Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)
Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“ (ВИДЕО)

Общинските съветници в София отхвърлиха създаването на фургонно селище до метростанция „Ломско шосе“ (ВИДЕО)
Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни

Заради еврото правителството предлага 31 декември и 2 януари да бъдат почивни дни
Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи

Премиерът Желязков: Предложихме държавата да се намеси с техника - кметът каза, че ще се справи
Тази сутрин
Снимка: Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Снимка: Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Снимка: Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Лице в лице
Снимка: Йордан Иванов и проф. Пламен Киров - гости в "Лице в лице"
Йордан Иванов и проф. Пламен Киров - гости в "Лице в лице"
Снимка: Идеите за данъчни промени
Идеите за данъчни промени
Снимка: Тони Николов за кризите и трансформацията на Европа
Тони Николов за кризите и трансформацията на Европа
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели