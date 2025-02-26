Националната агенция за приходите е установила 350 нарушения от началото на зимната контролна кампания.

Служителите на „Фискален контрол“ са проверили над 1000 заведения, магазини и хотели в Банско, Разлог, Добринище, Баня, Боровец, Смолян и Пампорово.

Най-честите нарушенията - неиздаване на касови бележки, разминаване между маркираните на фискалното устройство суми и наличностите в касата, документи за продажба, неотговарящи на изискванията, както и погрешно начисляване на ДДС, което за ресторантьорите от 1 януари вече е 20%, а не 9, както беше през последните няколко години.

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