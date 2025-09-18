След пожара в Пирин: Унищожени са 17 500 дка гора, щетите са за над 16 млн. лв.

Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин, който пламна на 25 юли и продължи повече от месец. Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра, съобщават от Югозападното държавно предприятие.

Над 16 милиона лева са само икономическите загуби, без да се включват екологичните щети за природата и социални такива за обществото.

Най-много – 23 120 дка е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7 457 дка е широколистната и 3 960 дка е смесената гора. Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар.

Предстои усвояване на опожарената дървесина, почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по естествен начин.

В потушаването на пожара от 25 юли до 1 септември са участвали общо 1345 служители на териториалните поделения на ЮЗДП ДП с 443 автомобила, 54 служители на структурите на ИАГ София с 21 автомобила, служители на ГД ПБЗН, ГД Жандармерия, ОД МВР Благоевград, Министерството на отбраната, доброволци от ДФ „Сандански“, ДФ „Струмяни“, ДФ „Петрич“, „ДФ Благоевград“, ДФ „Белица“, ДФ на Столична Община, служители от ДНП „Пирин“, частни фирми и местно население.

