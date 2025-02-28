Наложиха най-тежкото наказание за петте момичета от училище „Георги Брегов“ в Пазарджик, упражнили насилие над момиче. Решено е те да бъдат преместени в друго учебно заведение.

За да не се повтори постъпката им, психолози и социални работници ще разговарят непрекъснато с тях и с родителите им.

Преди няколко дни в социалните мрежи се появи клип с насилие между ученички. Замесените в боя бяха установени.

В боя са участвали две момичета от седми клас, като едното бе потърпевшото. Имало е и шестокласничка и осмокласнички. Те всички са от един приятелски кръг.

Насилието се случи в голямото междучасие, след като между две момичета е имало разменени реплики и обиди. Те решили да се разберат извън училище до павилион за закуски.

Пререканията прераснали в побой, който е заснет и пуснат в социалните мрежи.

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