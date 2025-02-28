Протест пред училище „Георги Брегов“ в Пазарджик заради насилие над ученичка, заснето в клип, публикуван в социалните мрежи.
Протестиращите настояват за наказание изключване.
Замесените в боя за ученички от 6., 7. и 8. клас. Насилието се случва в голямото междучасие, след като между две момичета е имало разменени реплики и обиди.
Те решават да се разберат извън училище до павилион за закуски.
Някои родители искат и оставка на директорката, защото твърдят, че е знаела за проблеми с децата, но нищо не е предприето.
Вижте още във видеото.
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