Жена от Ловеч е станала жертва на телефонни измамници, съобщават от Областната дирекция на МВР. Сигналът е получен на 17 септември в Районното управление в Ловеч.

Съобщено било, че предната вечер около 19:30 часа след телефонно обаждане от непознат, представил се за полицай, 84-годишната жена е била въвлечена в заблуда и е предоставила на измамници сумата от 9070 лв. и 1370 евро.

Фалшивият служител на реда е обяснил на потърпевшата, че парите са му нужни за провеждане на операция по залавянето на "ало измамници" и след приключването ѝ ще бъдат върнати, предава БТА.

По случая в полицията в Ловеч е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK