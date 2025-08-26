dalivali.bg
България

Полицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена

По случая е задържан 26-годишен мъж

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:21 ч. 26.08.2025 г.

Полицаи от Варна предотвратиха телефонна измама. 79-годишна жена е била заблудена, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала спестяванията си от около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

Прокуратурата повдигна обвинение на мъж за

По случая е задържан 26-годишен мъж без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.

От полицията отново призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават.

Мним полицай измами възрастна жена от Монтанско с 4500 лева

Припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин.

В началото на миналия месец жертва на телефонна измама стана друга възрастна жена, която предаде 4000 лева на измамник. По случая тогава бе задържан 21-годишен жител на Белослав, който е взел парите.

