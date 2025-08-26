Полицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена

Полицаи от Варна предотвратиха телефонна измама. 79-годишна жена е била заблудена, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала спестяванията си от около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

По случая е задържан 26-годишен мъж без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.

От полицията отново призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават.

Припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин.

В началото на миналия месец жертва на телефонна измама стана друга възрастна жена, която предаде 4000 лева на измамник. По случая тогава бе задържан 21-годишен жител на Белослав, който е взел парите.