Десет служители от НКЖИ са освободени, а други са получили дисциплинарни наказания, след като бяха хванати да крадат ябълки от частна градина, съобщиха от компанията.

След като случаят беше огласен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, генералният директор инж. Александър Вецков разпореди незабавна вътрешна проверка.

"НКЖИ изрази искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на неприемливо поведение от страна на наши служители по време на ремонтни дейности", се посочва в съобщението.

„Подобни действия не отразяват духа и ценностите на НКЖИ. Като генерален директор поднасям извинения на засегнатите собственици и на всички, които очакват от нас отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков заяви инж. Вецков.

