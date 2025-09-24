dalivali.bg
Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната

Васил Терзиев отговори на Делян Пеевски за цените за паркирането

Делян Пеевски с позиция срещу предложението на кмета на София за поскъпване на синя и зелена зона

Дания разследва възможно руско вмешателство в случая с дроновете в Копенхаген

Николай Василев: Предложението на Ваня Григорова за втория пенсионен стълб стъпва на некоректни твърдения

Стефан Янев: Българската политика се е превърнала в реалити шоу

Терминал 3: След строежа му летище „Васил Левски“ ще поема 20 млн. пътници годишно

Експерт за водната криза: Основните усилия трябва да са върху намаляване на загубите, които са 60%

Спор в НС за финансите на държавата след препоръките на МВФ

МВнР: Закъснения и анулиране на полети заради национална стачка в Италия на 26 септември
България

След като съдът го остави в ареста: Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

По-рано днес във Фейсбук страницата на Коцев се появи негово писмо от ареста, в което обявява, че няма да предаде варненци и няма намерения да подаде оставката си

Йордан Фотев Йордан Фотев

Публикувано в  19:03 ч. 24.09.2025 г.

Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Протестът започна в 18:30 ч. пред сградата на общината.

Малко след това демонстрантите слязоха на кръстовището на бул. „Мария Луиза“. Така то е блокирано вече 30 минути.

Сред скандиранията са „Свобода!“ и „Не“ на диктатурата!“.

Организаторите обявиха, че протестът е „срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие“. Хората настояват на кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат пуснати незабавно от ареста.

Снимка: bTV

А по-рано днес във Фейсбук страницата на Коцев се появи негово писмо от ареста, в което обявява, че няма да предаде варненци и няма намерения да подаде оставката си.

„Нека прократурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят на предсрочни избори“, се казва още в писмото.

Благомир Коцев с писмо от ареста: Няма да се откажа от поста си, няма да предам варненци

