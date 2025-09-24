След като съдът го остави в ареста: Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Пореден протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Протестът започна в 18:30 ч. пред сградата на общината.

Малко след това демонстрантите слязоха на кръстовището на бул. „Мария Луиза“. Така то е блокирано вече 30 минути.

Сред скандиранията са „Свобода!“ и „Не“ на диктатурата!“.

Организаторите обявиха, че протестът е „срещу подмяната на вота на варненци посредством завладяното правосъдие“. Хората настояват на кметът Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев да бъдат пуснати незабавно от ареста.

Снимка: bTV

А по-рано днес във Фейсбук страницата на Коцев се появи негово писмо от ареста, в което обявява, че няма да предаде варненци и няма намерения да подаде оставката си.

„Нека прократурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят на предсрочни избори“, се казва още в писмото.

