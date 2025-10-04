Отвориха прохода „Петрохан“ след обилните снеговалежи в първите дни на октомври.
Към сутрешните часове днес проходът все още беше затворен, тъй като все още имаше дървета и клони, затрупани от сняг, които можеха да паднат върху пътното платно.
„Първо се извинявам за неудобството, което се причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, каза пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление – Монтана.
И отбеляза, че от вчера проходът е бил почистен, но заради навяванията по високите части има около 50 см сняг и продължават да падат клони и дървета по пътното платно.
Ако се пътува към София единствената алтернатива е пътят Мездра – Ботевград, защото пътят през Лакатник също е затворен, също заради паднали дървета.
