Отвориха прохода „Петрохан“ след обилните снеговалежи в първите дни на октомври.

Към сутрешните часове днес проходът все още беше затворен, тъй като все още имаше дървета и клони, затрупани от сняг, които можеха да паднат върху пътното платно.

„Първо се извинявам за неудобството, което се причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, каза пред bTV инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление – Монтана.

И отбеляза, че от вчера проходът е бил почистен, но заради навяванията по високите части има около 50 см сняг и продължават да падат клони и дървета по пътното платно.

Ако се пътува към София единствената алтернатива е пътят Мездра – Ботевград, защото пътят през Лакатник също е затворен, също заради паднали дървета.

