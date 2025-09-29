На 30 септември bTV ще предава на живо посрещането на „лъвовете“ на родна земя в удълженото издание на „Тази сутрин“ до 12:00 ч. и специалното студио от 17:20 ч.

Славният път на националите до финала на Световното първенство по волейбол прикова зрителите пред екрана на bTV

Националният отбор на България по волейбол постигна най-големия си успех от 55 години насам – сребърен медал на Световното първенство за мъже 2025 във Филипините. Всички решаващи двубои на „лъвовете“ – четвъртфиналът срещу САЩ, полуфиналът срещу Чехия и големият финал България срещу Италия – бяха излъчени пряко по bTV и MAX Sport 2. Правата за излъчване бяха предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport.

Пътят до финала започна със зрелищен обрат на четвъртфинала срещу САЩ в четвъртък (25 септември), когато възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха характер, борбеност и колективна сила, триумфирайки с 3:2 гейма и извоювайки място сред най-добрите четири отбора в света. Паметната среща бе проследена от 31,2% от телевизионната аудитория в слота между 14:52 и 17:28 ч. (All 4+, GARB).

Снимка: bTV

В полуфиналната среща в събота (27 септември) националният отбор на България постигна исторически успех и се класира за финала на Световното първенство за мъже, след като надви Чехия с 3:1 гейма. Сблъсъкът бе истински празник за феновете, а убедителната победа на „лъвовете“ донесе на страната ни първи финал от 1970 г. насам. Решителният двубой привлече 46,5% от телевизионната аудитория, а последната точка, която изпрати България на финал, прикова 52,9% или повече от половината от зрителите пред екрана (All 4+, GARB), в слота на излъчване на спортната среща.

Снимка: bTV

В решаващия сблъсък в неделя (28 септември) националният отбор на България излезе срещу Италия. Българите показаха непримирим дух и взеха третия гейм, но „Скуадра адзура“ наложи своето превъзходство и спечели с 3:1 гейма. Така България грабна сребърен медал – първото отличие от световно първенство от 2006 г. насам и второ сребро в историята ни след София ’70.

Снимка: bTV

Повече от една трета (33,3%) от гледащите телевизия зрители предпочетоха ефира на bTV, за да станат съпричастни със знаменития успех на българските волейболисти (All 4+, GARB), което е близо двойно по-висок резултат от този на другите две национални телевизии, излъчвали финала по същото време.

Специалните пратеници на bTV – спортният журналист Петър Бакърджиев и операторът Тони Петров – бяха на терен във Филипините и предаваха емоциите от мястото на събитието. Те проследиха отблизо ключовите моменти от двубоите на националите, запечатаха автентичната атмосфера в залата и реакциите както на феновете, така и на най-близките на играчите.

bTV ще продължи да прави зрителите съпричастни с голямата победа, предавайки на живо тържественото посрещане на „лъвовете“ в България утре (30 септември). Удълженото издание на „Тази сутрин“ до 12:00 ч. и специалното студио от 17:20 ч. ще проследят атмосферата от приветстването на националите със сребърния медал – от летището до площад „Александър Невски“, където фенове от цялата страна ще могат да споделят емоцията от историческия успех.

Не пропускайте да гледате посрещането на българските волейболисти на родна земя в утрешната програма на bTV и на всички платформи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK