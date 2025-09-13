dalivali.bg
Слънчево, с валежи над планините, в събота

Максимални температури до 29 градуса

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:09 ч. 13.09.2025 г.

В събота времето ще бъде предимно слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, а в района на София - около 26.

Георги Рачев: Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник в Западна България

По Черноморието преди обяд все още ще има значителна облачност, която до следобед ще се разсее до слънчево време.

Вятърът ще е умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат около 24 градуса, температурата на морската вода е също 24 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде облачно, като на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 12.

