Слънчево с температури до 28 градуса в петък, 19 септември

В петък, 19 септември, ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София – около 24°.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°.

Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканския полуостров ще бъде слънчево. И в източната част вятърът ще отслабне, в много райони ще стихва.

Максимални температури: за София – 24 градуса, Истанбул – 25, Букурещ, Солун и Атина – 27 градуса, Белград – 28, Скопие – 31.

