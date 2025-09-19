dalivali.bg
София
сега Слънчево
07 Слънчево
08 Слънчево
09 Слънчево 12°
10 Слънчево 15°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Слънчево с температури до 28 градуса в петък, 19 септември

Над планините също ще бъде слънчево

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:49 ч. 19.09.2025 г.

В петък, 19 септември, ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София – около 24°.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°.

Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканския полуостров ще бъде слънчево. И в източната част вятърът ще отслабне, в много райони ще стихва.

Максимални температури: за София – 24 градуса, Истанбул – 25, Букурещ, Солун и Атина – 27 градуса, Белград – 28, Скопие – 31. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС

Кирил Петков: Пеевски е с най-скъпата кола на НСО, която паркира до вратата на НС
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента

На първо четене: Депутатите гласуваха НСО да не вози администрацията на президента
Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

Борисов: Болят ме коленете, няма да ходя пеша. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша
Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков

Депутатите отхвърлиха вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков
Тази сутрин
Снимка: "Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
"Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
Снимка: Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Снимка: 10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
Лице в лице
Снимка: Казусът с кмета на Варна
Казусът с кмета на Варна
Снимка: Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Политолозите Любомир Стефанов и Калоян Методиев за политическата реториката
Снимка: Службите за сигурност - преформатиране
Службите за сигурност - преформатиране
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев