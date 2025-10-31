Жители на столичния квартал „Дианабад“ осъмнаха с изгорели или частично обгорели автомобили. За това сигнализират зрители на bTV.
В нощта на четвъртък срещу петък напълно изгорелите коли са 2, частично засегнатите са 4.
Според живеещите в района от началото на годината палежите на автомобили са около 10.
От СДВР съобщиха за bTV, че при тях е постъпил сигнал за 1 изгорял автомобил и 2 леко засегнати от тази нощ, като случаят се разследва.
