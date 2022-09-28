Разбитият се военен самолет Су-25 край Безмер е напълно изгорял, каза в изявление на говорителя на главния прокурор Сийка Милева.

Инцидентът е стана днес край авиобаза Безмер при приземяване.

"Около 14,30 часа при приземяване по неизяснени засега причини изтребител бомбардировач губи управление. Пилотът катапултира, но от малка височина", каза говорителят на главния прокурор.

"На мястото на инцидента е възникнал пожар, самолетът е изгорял напълно. Пилотът е в добро общо състояние и ще бъде транспортиран с военен самолет до ВМА-София за обстоен преглед и наблюдение", добави тя.

“Към мястото на инцидента – летище Безмер, пътува следствена група от Военно-окръжна прокуратура-Сливен, военни прокурори и военно-апелативният прокурор полк. Елин Алексов", уточни Милева.