Сигнал за пожар в търговски център във Варна. Инцидентът е възникнал около 14:20 ч., съобщи кореспондентът на bTV в града.

На мястото са изпратени четири противопожарни екипа. Установено е, че проблемът е възникнал в системата за аспирация на заведение за дюнери, намиращо се на втория етаж.

Посетителите на търговския център са евакуирани. Няма пламъци, нито пострадали хора.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK