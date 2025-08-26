Шофьор на автомобил е катастрофирал след опит да избегне полицейска проверка в Павликени. Инцидентът е станал в понеделник малко след полунощ, съобщават от полицията във Велико Търново.

При подаване на светлинен и звуков сигнал от страна на полицаите водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си.

При последвал обход превозното средство е установено на близка улица, блъснато в друга лека кола.

В него са установени двама души, един от които непълнолетен. Предстои да се изясни кой е стоял зад волана. Автомобилът е иззет и е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие са станали 25 пътнотранспортни инциденти, при които са ранени 34 души, загинали няма, сочат данните на МВР.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи и шест тежки. При тях са ранени девет души, като един човек е с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 576 пътни инцидента с 37 починали и 755 пострадали. МВР регистрира 4363 произшествия на пътя от началото на годината, загинали са 274 души, а 5482 са ранени.

