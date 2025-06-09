Нелепа катастрофа прати 59-годишен мъж от Добрич в бургаската болница. Инцидентът е станал в събота, 7 юни, малко преди 12:30 ч. в Несебър.

На паркинг 73-годишен мъж от Полски Тръмбеш блъснал друг мъж от Добрич. Автомобилът, причинил инцидента, е с великотърновска регистрация.

Възрастният шофьор се опитвал да паркира, а напътствия му давал 59-годишният мъж, който бил ударен от колата.

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Той е с фрактури на двете подбедрици, охлузвания и натъртвания.

Пострадалият мъж е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

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