Нелепа катастрофа прати 59-годишен мъж от Добрич в бургаската болница. Инцидентът е станал в събота, 7 юни, малко преди 12:30 ч. в Несебър.
На паркинг 73-годишен мъж от Полски Тръмбеш блъснал друг мъж от Добрич. Автомобилът, причинил инцидента, е с великотърновска регистрация.
Възрастният шофьор се опитвал да паркира, а напътствия му давал 59-годишният мъж, който бил ударен от колата.
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Той е с фрактури на двете подбедрици, охлузвания и натъртвания.
Пострадалият мъж е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.
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