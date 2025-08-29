dalivali.bg
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София

То се проведе под наслов „Без насилие вкъщи! Няма да мълчим!“

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:57 ч. 29.08.2025 г.

Мирно шествие против домашното насилие организираха тийнейджъри в столицата.

Това е втората по рода си демонстрация у нас, чиято цел е да подкрепи жертвите на домашно насилие у нас и да насочи общественото внимание към проблема.

Под наслов „Без насилие вкъщи! Няма да мълчим!“ шествието започна от Съдебната палата, премина през пешеходната част на бул. „Витоша“ и стигна до НДК.

Според участниците в него домашното насилие в България не е достатъчно наказуемо, необходима е повече превенция за подобни прояви и насърчаване на жертвите да потърсят своевременна помощ.

