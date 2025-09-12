dalivali.bg
СГС решава дали да бъде пуснат от ареста Благомир Коцев

Делото срещу варненския кмет бе преместено в София с аргумент, че в престъпната група има и депутат с имунитет

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:12 ч. 12.09.2025 г.

Софийският градски съд решава дали да бъде пуснат от ареста варненският кмет Благомир Коцев. Той заедно с общинските съветници от ПП-ДБ Йордан Кателиев и Николай Стефанов са в ареста от 18 юли след решение на Софийския апелативен съд.

Те са обвинени в участие в престъпна група за подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари.

Казусът с кмета на Варна: Бившият заместник на Коцев отново разказва, че е заплашван

От ареста беше освободен само четвъртият обвинен - бизнесменът Ивайло Маринов, който е на свобода срещу подписка.

Делото срещу Коцев бе преместено в София с аргумент, че в престъпната група има и депутат с имунитет.

По неофициална информация става дума за председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Имунитетът му обаче не е искан от прокуратурата.

