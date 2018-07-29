Софийският градски съд остави в ареста 15-годишния младеж, който преди дни рани с нож свой съученик.
Решението е взето заради изключително опасното деяние, което е извършил младежът. Адвокатът на обвиняемия каза, че ще обжалва мярката и тя ще се гледа на 2 август, предаде БГНЕС.
Дръзкото нападение беше провокирано от обиден колаж в социалните мрежи. Пострадалото момче все още се възстановява от порезните рани в Пирогов.
По повод обвинението в предумишлено убийство адвокатът му Ивайло Абаджиев посочи, че според него 15-годишно момче не може да има такъв умисъл да отиде и съзнателно да изпълни убийство.
Той допълни, че момчето е било тормозено и провокирано.