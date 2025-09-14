Все още във въздуха има висока концентрация на полени. Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова - съвместен проект на bTV и Националния център по заразни и паразитни болести.

Продължава да цъфти амброзията. Тя е много агресивна към алергичните.

През новата седмица все още ще цъфтят и сем. Щирови, пелинът, конопът и копривата.



Наличието на полени във въздуха е не толкова в резултат на активен цъфтеж, колкото поради липсата на валежи, които да отмият наличните количества прашец.

Поленовата консултация е изготвена специално за bTV.

Според алерголога д-р Тихомир Мустаков:

Краят на септември е най-подходящият период в който можете да си направите тест за поленова алергия. Така ще можете добре да планирате най-подходящата профилактика и лечение преди новия сезон на полените.