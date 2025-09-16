Сбогуване с отец Иван: Десетки се простиха с духовника

Близки и познати се простиха с отец Иван от Нови хан. Духовникът ни напусна на 14 септември, на 80-годишна възраст.
Десетки дойдоха в храм "Света Троица", за да си кажат последно сбогом с отеца, който се грижеше за мнозина, изпаднали в беда.
Отец Иван е основател на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица".
В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда.
„Много добър човек. Помогнал е на всички. Няма човек, на когото да не е помогнал. Много обичаше деца. Обичаше хората, много".
"Широко скроен. И като тръгнеше с онази исполинска стъпка, душата пълнеше на всички. Просто добър човек. Бог да го прости", каза Величка Гоцева.
