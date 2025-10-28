Скандалът излезе и извън рамките на съда.

Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че министърът на културата Мариян Бачев го заплашва със съд, заради започналата проверка на театралната школа на Бачев.

С пост в социалната мрежа Георгиев казва, че е получил нотариална покана с искане за публично извинение към министъра в срок от три дни, както и телефонни обаждания от адокати.



Причината - назначената от районния кмет проверка на театралната школа, която използва общинското читалище.



В позиция до bTV министър Мариан Бачев отбелязва, че не коментира текущи или потенциални правни действия.



"Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен и засегнат”, посочи Делян Георгиев.

"Дали изисквам извинение и дали мои адвокати са се свързвали по телефона с кмета, повече подробности няма да бъдат коментирани, тъй като случаят има правен характер и е предмет на официална кореспонденция“, посочи Мариан Бачев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK