Тежък пътен инцидент е станал малко след 5 часа тази сутрин на главния път София – Варна, в района на село Добромирка, съобщиха от ОД МВР Габрово. При челен сблъсък между лек автомобил и автобус е загинал шофьорът на колата. Водачът на автобуса е откаран в болница, пътниците, които сa били туристи, не са пострадали.

Заради катастрофата пътят София - Варна в участъка е затворен. Образували са се километрични опашки, а на мястото се извършват огледи. Причините за инцидента се изясняват.