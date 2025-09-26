Колко пари в брой трябва да има едно домакинство и в какви ситуации банкнотите може да потрябват като единствено платежно средство? Тези въпроси анализира доклад на Европейската централна банка.

Според него всяко домакинство трябва да има заделени в брой между 70 и 100 евро на човек. Или - поне 137 лева. Те са необходими за случай на кризисна ситуация, в която не може да се плаща безконтактно или да се тегли от банкомат.

Изчисленията на европейския трезор показват, че сумата трябва да стигне за около 72 часа за неща от първа необходимост като храна, лекарства и гориво.

Паулина Ванкова предпочита да плаща с карта, защото така ѝ е по-удобно.

„В хранителни магазини много често плащам само с карта. Първо, че вече има създадени на доста места каси за самообслужване, то така или иначе един вид малко те задължава. Доста често, за съжаление, се получава да съм без пари в брой“, казва Паулина.

Въпреки това е подготвена за посочените от европейския трезор поне 100 евро или 196 лева в брой, ако безналичните плащания изненадващо спрат.

„Със сигурност дотолкова ще бъда подготвена. Но – да, ако случайно изпаднат в някаква криза онлайн плащанията, със сигурност голям процент от хората ще бъдат доста затруднени“, смята тя.

Да имаме пари в брой е от ключово значение в кризисни ситуации, подчертават от европейския трезор. И дават пример със събития, доказали тази необходимост, като електрическия срив в Испания, войната в Украйна и COVID пандемията.

Всяко домакинство само трябва да направи разчет каква сума би му потрябвала, казва финансовият анализатор Иван Стойков.

„Оттам вече сумата ще бъде по-голяма или по-малка. Със сигурност не бих препоръчал да се държат вкъщи пари в размера на пет хиляди, десет хиляди, двайсет хиляди лева. Едно, че не би било необходимо да има чак такава сума, отделно е опасно“, казва експертът.

Най-точният индикатор за търсенето на пари в брой са банкоматите, посочват още европейските анализатори.

У нас броят им е 5087. Съпоставени на 1 млн. жители, за България те са значително над средното за европейския съюз и еврозоната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK