Кралиците на диско музиката са у нас.



Сандра, Прешъс Уилсън от „Еръпшън” и Шейла Боник от „Бони Ем” пристигнаха днес в България.



Те идват за специален концерт-спектакъл с най-големите си хитове от 80-те и 90-те.

Братя Аргирови ще бъдат представителите на този музикален жанр от българска страна, които заедно с трите диско диви ще предложат на публиката незабравимо преживяване.

Шоуто ще се състои на 13 декември в зала 1 на НДК.



„In the heat of the night, Maria Magdalena, Hi Hi Hi - това са само част от песните, които ще изпълня. София ми харесва, била съм и преди и знам, че тук имам фенове, които са с мен от старта на кариерата ми. Убедена съм, че утре ще стане голям купон и затова чувството да съм тук е много хубаво”, каза Сандра в ексклузивно интервю за bTV ден преди концерта.